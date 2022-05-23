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Dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü
Erzurum’un Oltu ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.
Çevre 23.05.2022, 15:06
Erzurum’un Oltu ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.
Öğle saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede ekili alanlar doludan zarar gördü. 10 dakika süren dolu yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü
Cevat Özden, “Oltu’ya çok büyük dolu yağdı, ekili alanlar zarar gördü. Ağaçların çiçekleri döküldü, fasulye mısır ekenler tamamen mahvoldu” dedi.