Doktorlardan Van Gölü turu

BİTLİS (İHA) – Türkiye’nin dört bir yerinden Van’a gelen bilim adamları, Tatvan Nemrut Kalderası ile İslam dünyasının en büyük mezarlıklarından biri olan Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret ettiler.

Doğa tıbbını tanıtmak amacıyla Türkiye’nin dört bir yerinden Van’a gelen Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Doğa Tıbbı Çalışma Grubuna üye 40 bilim adamı, Edremit’te kano ve kürek gibi özgün eğitimler aldı. Bilim insanları Van’daki programlarının ardından Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa’nın en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve Kalderasını ziyaret ettiler. Acil Doğa Derneği Başkanı Mustafa Feridun Çelik tarafından genç doktorlara eğitimi verildi. Heyet daha sonra Ahlat ilçesinde bulunan İslam dünyasının en büyük mezarlıklarından biri olan Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret ettiler. Türkiye Acil Doğa Derneği Başkanı Mustafa Feridun Çelik, daha önceden İstanbul Kartal Hastanesi’nde Dr. Mehmet Tatlı ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Şuan Van’da görev yaptığını ve onun davetlisi olarak Van’a geldiklerini ifade eden Çelik, “Çok güzel çok keyifli eğitim verdik. Selçuklu mezarlığını ziyaret ettik. Buralarda inanılmaz kültürler var inanılmaz eserler var. Van Gölü havzası Van, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Erciş mükemmel ve muhteşem yerlerdir” dedi. Acil Doğa Derneği üyelerinden Dr. Mehmet Tatlı ise, “Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil uzmanı olarak görev yapmaktayım. Türkiye Acil Tıp Derneğinden aktif olarak yer almaktayım. Derneğimiz 2020 yılında kuruldu. Türkiye’de başımıza gelebilecek olumsuz olaylara karşı eğitimler vermekteyiz. Daha öncede Kayseri’de, Kapadokya’da, Kaş’ta ve Kemaliye’de çeşitli eğitim toplantılarımız oldu. Bu seferde Van Gölü havzasını seçtik. Van Gölü havzasına dikkat çekmesini istiyoruz. Hem jeolojik, hemde doğal güzellikleri olan hem Türkiye’de hem de dünyada sayılı güzelliklere sahip olan bir yerdir. Tüm doğa sporların yapılabilen bir yerdir” dedi.