Doğu Karadeniz’de kış

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde devam eden kar yağışı nedeniyle bölgedeki 5 ilde 566 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon’da etkili olan kar yağışı sebebiyle bir çok köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz’de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Trabzon’da 157 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, 220 personel, 150 araç ve iş makinesi ile kapalı yolları açmaya çalışıyor.

Artvin’de ise merkezde 2, Ardanuç ilçesinde 14, Arhavi ilçesinde 4, Borçka ilçesinde 13, Hopa ilçesinde 9, Kemalpaşa ilçesinde 8, Şavşat ilçesinde 21, Yusufeli ilçesinde 8 olmak üzere toplam 79 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, Giresun’da 9 ilçede 51 köye kar nedeniyle ulaşılama kapandı.

Gümüşhane’de ise merkezde 10, Kelkit ilçesinde 30, Köse ilçesinde 5, Kürtün ilçesinde 16, Şiran ilçesinde 28, Torul ilçesinde 10 köy yolu olmak üzere toplam 99 köy yolu ulaşıma kapanırken, 23 araç 46 personel ile diyaliz hastaları, cenaze olan köyler ve acil durum olan köylere öncelik vererek karla mücadele çalışması yapılıyor.

Rize’de ise merkezde 10, Ardeşen ilçesinde 15, Çamlıhemşin ilçesinde 6, Çayeli ilçesinde 2, Derepazarı ilçesinde 11, Fındıklı ilçesinde 18, Güneysu ilçesinde 14, Hemşin ilçesinde 1, İkizdere ilçesinde 22, Kalkandere ilçesinde 18, Pazar ilçesinde 36 köy yolu olmak üzere toplam 180 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.