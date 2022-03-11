Doğu Karadeniz’de kar yağışı nedeniyle 408 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı nedeniyle 408 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 408 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin’in Ardanuç ilçesinde 9, Şavşat ilçesinde 4 olmak üzere toplam 13 köy yolu ulaşıma kapanırken, Giresun’da 15 ilçede 200 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane’de ise merkezde 40, Kelkit ilçesinde 30, Köse ilçesinde 8, Kürtün ilçesinde 18 ve Şiran ilçesinde 26, Torul ilçesinde 7 olmak üzere toplam 129 köy yolu ulaşıma kapanırken, kentte 24 araç 45 personel ile diyaliz hastaları, cenaze olan köyler ve acil durum olan köylere öncelik vererek karla mücadele çalışması yapılıyor.

Rize’de ise merkezde 6, Ardeşen ilçesinde 6, Çamlıhemşin ilçesinde 4, Çayeli ilçesinde 1, Güneysu ilçesinde 4, Hemşin ilçesinde 1, İkizdere ilçesinde 18 olmak üzere toplamda 40 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon’da da etkili olan soğuk hava ile özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 mahalle yoluna ulaşım sağlanamazken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 250 personel ve 128 iş makinesi ile kapalı mahalle yollarını açma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.