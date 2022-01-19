Doğu Karadeniz’de bin 102 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı nedeniyle bin 102 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Gümüşhane ve Rize’de dün akşam saatlerinden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 102 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin’in merkezde 13, Ardanuç ilçesinde 12, Arhavi ilçesinde 2, Borçka ilçesinde 9, Murgul ilçesinde 10, Hopa ilçesinde 4, Şavşat ilçesinde 23 olmak üzere toplam 73 köy yolu ulaşıma kapanırken, Giresun’da ise 16 ilçede 426 köy yoluna kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane’de ise etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte merkezde 70, Kelkit ilçesinde 66, Köse ilçesinde 14, Kürtün ilçesinde 29, Şiran ilçesinde 63 ve Torul ilçesinde 25 ile toplamda 267 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize merkezde 50, Ardeşen ilçesinde 20, Çamlıhemşin 18, Çayeli ilçesinde 35, Derepazarı ilçesinde 4, Fındıklı ilçesinde 19, Güneysu ilçesinde 19, Hemşin ilçesinde 8, İkizdere ilçesinde 29, İyidere ilçesinde 2, Kalkandere ilçesinde 10, Pazar 25 olmak üzere 239 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, 140 personel ve 65 iş makinesi ile yol açma çalışmaları sürüyor.

Trabzon’da da etkili olan soğuk hava ile özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 97 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi 230 personel ile kapalı mahalle yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.