Doğu Karadeniz’de 785 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı nedeniyle 785 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Gümüşhane ve Rize’de dün akşam saatlerinden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle 785 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin’in Ardanuç ilçesinde 34, Arhavi ilçesinde 45, Hopa ilçesinde 16, Şavşat ilçesinde 57, Yusufeli ilçesinde 11 olmak üzere toplam 163 köy yolu ulaşıma kapanırken, Giresun’da ise 14 ilçede 228 köy yoluna kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane’de ise etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte merkezde 16, Köse ilçesinde 2, Kürtün ilçesinde 11, Şiran ilçesinde 20 ve Torul ilçesinde 3 ile toplamda 52 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize merkezde 25, Ardeşen ilçesinde 25,Çamlıhemşin 24, Çayeli ilçesinde 33, Derepazarı ilçesinde 6, Fındıklı ilçesinde 23, Güneysu ilçesinde 13, Hemşin ilçesinde 8, İkizdere ilçesinde 29, İyidere ilçesinde 2, Kalkandere ilçesinde 18, Pazar 24 olmak üzere 230 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, 130 personel ve 65 iş makinesi ile yol açma çalışmaları sürüyor.

Trabzon’da da dün etkili olan soğuk hava ile özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 112 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 120 araç ve 250 personel ile karla mücadele çalışmalarına hazır halde beklerken, kapalı mahalle yolunu açma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.