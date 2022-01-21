Doğu Karadeniz’de 361 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar nedeniyle 361 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Gümüşhane ve Rize’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 361 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin’in Ardanuç ilçesinde 5, Arhavi ilçesinde 5, Borçka ilçesinde 27, Murgul ilçesinde 3, Hopa ilçesinde 3, Şavşat ilçesinde 21 ve Yusufeli ilçesinde 1 olmak üzere toplam 72 köy yolu ulaşıma kapanırken, Giresun’da 15 ilçede 184 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane’de ise merkezde 25, Kelkit ilçesinde 2, Kürtün ilçesinde 5, Şiran ilçesinde 2 ve Torul ilçesinde 5 olmak üzere toplam 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize merkezde 2, Ardeşen ilçesinde 4, Çamlıhemşin ilçesinde 3, Fındıklı ilçesinde 7, Hemşin ilçesinde 2, İkizdere ilçesinde 22, Kalkandere ilçesinde 3, Pazar ilçesinde 12 olmak üzere 55 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, 140 personel ve 65 iş makinesi ile yol açma çalışmaları sürüyor.

Trabzon’da da etkili olan soğuk hava ile özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 mahalle yoluna ulaşım sağlanamazken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam saatlerine kadar kapalı mahalle yollarını açma çalışmalarının tamamlanacağı belirtildi.