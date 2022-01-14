Doğu Karadeniz’de 322 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı nedeniyle 322 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Gümüşhane ve Rize’de dün sabah saatlerinden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle 322 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin’in Ardanuç ilçesinde 11, Arhavi ilçesinde 21, Hopa ilçesinde 6, Şavşat ilçesinde 49, Yusufeli ilçesinde 5 olmak üzere toplam 92 köy yolu ulaşıma kapanırken, Giresun’da ise 9 ilçede 37 köy yoluna kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane’de ise etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte merkezde 16, Köse ilçesinde 4, Kürtün ilçesinde 15, Şiran ilçesinde 22 ve Torul ilçesinde 5 ile toplamda 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize merkezde 23, Ardeşen ilçesinde 16, Çayeli ilçesinde 10, Derepazarı ilçesinde 4, Fındıklı ilçesinde 15, Güneysu ilçesinde 6, Hemşin ilçesinde 4, İkizdere ilçesinde 24, İyidere ilçesinde 2, Kalkandere ilçesinde 7 olmak üzere 111 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, 92 personel ve 41 iş makinesi ile yol açma çalışmaları sürüyor.

Trabzon’da da dün etkili olan soğuk hava ile özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 50 araç ve 100 personel ile karla mücadele çalışmalarına hazır halde beklerken, kapalı mahalle yolunu açma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.