Doğu Karadeniz’de 235 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı nedeniyle 235 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Gümüşhane ve Rize’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 235 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin merkezde 4, Ardanuç ilçesinde 26, Borçka ilçesinde 1, Şavşat ilçesinde 64, Yusufeli ilçesinde 19 olmak üzere toplam 114 köy yolu ulaşıma kapanırken, Rize’nin İkizdere ilçesinde 20, Çayeli ilçesinde 5, Güneysu ilçesinde 1 olmak üzere 26 köy yoluna kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane’de ise dün akşam saatlerinden sonra etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte merkezde 65, Kelkit ilçesinde 1, Kürtün ilçesinde 15, Şiran ilçesinde 1, Torul ilçesinde de 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Giresun ve Trabzon’da kar nedeniyle ulaşıma kapanan yol bulunmazken, Belediye, İl Özel İdare ve Kara yolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.