Doğu Karadeniz’de 202 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Gümüşhane, Giresun ve Artvin illerinde kar nedeniyle 202 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Gümüşhane ve Giresun’da etkisini sürdüren soğuk ve karlı hava nedeniyle 202 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin’in Ardanuç ilçesinde 1, Borçka ilçesinde 3 ve Şavşat ilçesinde 5 olmak üzere toplam 9 köy yolu ulaşıma kapanırken, Giresun’da Alucra ilçesinde 38 ve Dereli ilçesinde 6 olmak üzere 2 ilçede 44 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane’de ise merkezde 40, Kelkit ilçesinde 60, Kürtün ilçesinde 12, Şiran ilçesinde 16, Köse ilçesinde 11 ve Torul ilçesinde 10 olmak üzere toplam 149 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Rize ve Trabzon’da ise kar nedeniyle kapalı köy yolu bulunmuyor.