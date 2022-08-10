Doğu Karadeniz ilk sel tırnağı projesi Söğütlü Deresi’nde inşa edilmeye başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Trabzon ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki taşkın risklerinin azaltılmasında önemli rol oynadığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm güçleriyle çalıştıklarını bildiren açıklamada sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıldığı bildirildi.

Son 19 yılda Trabzon’a çok önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, Trabzon-Akçaabat Söğütlü Vadisi Islahı 2. Kısım inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirterek “Bilindiği üzere Akçaabat ilçesi, Trabzon ilimizin en büyük ilçesi konumunda. Şuanda çalışmaları devam eden Akçaabat Söğütlü Vadisi Islahı inşaatı ile birlikte Söğütlü Deresi’nde taşkın risklerini minimize etmeyi hedefliyoruz. Taşkınla mücadele de yapısal tedbirler kapsamında yenilikçi projelerimizden olan sel tırmığı projesini Doğu Karadeniz’de ilk olarak Söğütlü Deresi’nde uyguluyoruz” dedi.

Söğütlü Vadisi Islahı 2. Kısım inşaatı kapsamında, Söğütlü Deresi’nde 831 metre beton temel imalatı, 350 metre kargir duvar, Hamam Deresi’nde ise 74 metre betonarme konsollu U kanal imalatı yapıldığını ifade eden Genel Müdür Akça, “Söz konusu işimizin muhtevasında yer alan sel tırmığı inşaatı da devam ediyor. Sel tırmığı sayesinde yukarı havzalardan gelebilecek odun, kütük gibi yüzücü malzemeleri tuzaklayıp, mansaptaki köprü ve menfezleri tıkamasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Söğütlü Vadisi Islahı işimizde şuanda yüzde 20 fiziki gerçekleşme sağladık. Önümüzdeki yıl işi tamamlayıp, Akçaabat’ta taşkın risklerini azaltmış olacağız” diye konuştu.