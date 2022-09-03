Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illeri için Pazar günü sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlara karşı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah ilk saatlerden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun’un doğu, Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2), Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (60-110 kg/m2), Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer aşırı (110 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
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