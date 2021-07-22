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Doğu Karadeniz'i sel vurdu! Artvin'de 1 kişi kayıp

Rize ve Artvin'de dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.

Çevre 22.07.2021, 13:39
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Dün gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Rize ve Artvin'de etkili oldu. Rize'de geçtiğimiz Çarşamba günü Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesi, Güneysu ilçesi ve merkeze bağlı Muradiye beldesinde meydana gelen selin üzerinden tam 1 hafta geçtikten sonra bu kez yağmur Ardeşen ve Fındıklı'da etkisini gösterdi. 

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Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

Şiddetli sağanak yağışlardan ötürü Fındıklı'da bulunan Arılı Deresi'nin debisi yükseldi. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde ise şiddetli yağmur ufak çaplı heyelanlara neden olurken Tunca Belediyesine ait Dereağzı Sosyal Tesislerini su bastı.

Adı yaşanan heyelanlarla duyulan Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyünde de derenin debisi yükselince vatandaşlar tedirgin oldu.

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