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Doğu Anadolu’da kar sürücülere zor anlar yaşattı
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi.
Çevre 06.10.2021, 14:07
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi.
Dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı Kars-Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışı sonrası yollar tamamen karla kaplanırken, araçlar zaman zaman kayarak yoldan çıktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.