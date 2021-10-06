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Doğu Anadolu’da kar sürücülere zor anlar yaşattı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi.

Çevre 06.10.2021, 14:07
Doğu Anadolu’da kar sürücülere zor anlar yaşattı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi.

Dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı Kars-Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışı sonrası yollar tamamen karla kaplanırken, araçlar zaman zaman kayarak yoldan çıktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

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