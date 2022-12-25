Doğu Akdeniz’de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Doğu Akdeniz’de yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık 2022 Pazartesi günü rüzgarın, Mersin il genelinde, Adana’nın kuzeyi Tufanbeyli, Aladağ, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Kozan, Pozantı ve Saimbeyli ilçelerinde, Kahramanmaraş’ın batısında Türkoğlu, Afşin, Andırın, Onikişubat ve Göksun ilçelerinde, Osmaniye’nin kuzeyinde Kadirli ve Sumbas ilçelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (80-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.