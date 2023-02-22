Doğu Akdeniz’de deniz çekilmesi

Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahip Mersin’de denizin yer yer 8-10 metreye kadar çekilmesi dikkat çekse de, uzmanlar bunun normal bir doğa olayı olduğunu bildirdi.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından ülke genelinde yaşanan her türlü gelişme dikkatleri çekiyor. Hatay depreminin ardından deniz seviyesinde yükselme ihtimaline karşı yapılan uyarının geri alınmasının ardından dikkatler, Doğu Akdeniz’e çevrildi. Doğu Akdeniz’de 321 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahip Mersin’de denizin yer yer 8-10 metreye kadar çekilmesi dikkat çekti. Deniz çekilmesini vatandaşlar bu mevsimde normal karşılarken, uzmanlar da ’depremle bağlantılı’ iddialarına karşı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda denizin bu mevsimde çekilmesinin normal bir doğa olayı olduğunu belirten uzmanlar, 8-10 metre gibi görünen çekilmenin aslından deniz su seviyesinde 20-30 santimlik düşüş olduğunu kaydetti.

Erdemli Limonlu’da yaşayan vatandaşlardan Hüseyin Sabah, "40 yıldır burada yaşıyoruz, depremden dolayı denizin çekildiğine dair söylentiler var. Medcezir dediğimiz olay deniz zaman zaman çekiliyor, zaman zaman çekilmiyor. Tabi uzmanlar daha iyisini bilir ama depremden dolayı olduğunu düşünmüyoruz. Yılın belirli aylarında çekiliyor, belirli aylarında öne doğru geliyor" dedi.