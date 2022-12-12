Doğaya dayalı çözümlerin uygulanması için çağrı

Tsinghua İklim Değişikliği Enstitüsü ve Asya Kalkınma Bankası birlikte Asya’da doğaya dayalı çözümlerin uygulanması çağrısında bulundu.

Tsinghua Üniversitesi İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü (ICCSD) ve Asya Kalkınma Bankası (ADB) birlikte CBD COP15’te tüm Asya genelinde doğaya dayalı çözümler için iyi uygulamalar çağrısında bulunduklarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Mısır’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı COP27, Montreal’de düzenlenen 15’inci BM Biyoçeşitlilik Konferansı’nın (CBD COP15) başlamasından üç haftadan daha kısa süre önce sona erdi. BM’nin iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik anlaşmalarının gündemleri birbiriyle giderek daha fazla kesişiyor. Bu durum, iki sorun ve bunların entegre şekilde çözümüne olan ihtiyaç arasındaki bağlantıların giderek artan şekilde anlaşıldığının bir göstergesi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan ICCSD’nin C+NbS Başkanı ve İklim Konusunda Küresel Üniversiteler Birliği (GAUC) Genel Sekreteri Dr. Wang Binbin, "Karbon nötrlüğe giden yol toplulukla ilgili sistematik bir devrimdir; karbon nötrlük bu sebeple iklim değişikliğinin ötesindedir ve doğaya dayalı çözümler (NbS) sadece karbon yutağının ötesine geçmelidir. İklim konusunda bir uzman olarak, tüm yenilenebilir enerjinin doğal kaynaklardan geldiğini düşünüyorum. O halde, yenilenebilir enerjinin net sıfır geleceğe giden çözüm olduğu konusunda hemfikir isek, o zaman onlar bu bakış açısından Doğaya Dayalı Çözümlerdir. Sinerjik ve entegre perspektifi teşvik etmeliyiz" şeklinde konuştu.

ICCSD Başkanı LI Zheng, "Asya’daki güçlü ADB desteği ve ağı ile karbon nötr gelecek için daha yenilikçi çözümler keşfetme konusunda kendimize güveniyoruz" dedi.

ADB Çevre Tematik Komitesi Başkanı Zhang Qingfeng şöyle konuştu: "Doğa, artık Asya ve Pasifik bölgesinin karşı karşıya olduğu akut krizlerle, yani iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve gıda güvensizliğiyle başa çıkmanın anahtarı olarak görülüyor."

Zhang, doğanın potansiyelini ortaya çıkarmak için ADB’nin aynı zamanda Stanford Üniversitesi ile de ortaklık yaptığını belirtti.