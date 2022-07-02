Doğaseverler ’Kocadağ’da buluştu

Samsun’un Atakum ilçesinin seyir terası konumunda olan Kocadağ’da doğaseverler buluştu.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi, Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Türkiye Ormancılar Derneği, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği ve Samsun Dağcılık Derneği iş birliğinde “Atakum’un Yaylası Kocadağ, Şenliğe Yürüyelim” adı altında düzenlenen doğa şenliği başladı. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar otobüslerle şenlik alanına taşındı. Etkinlikte yürüyüş, yamaç paraşütü gösterisi, kamp ve konser etkinlikleri yapıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı şenlikte insanlar kamp kurdu, piknik yaptı ve doyasıya eğlendi.

“Yeşille kenti, kent kültürüyle kırsalı birleştirmeye çalışıyoruz”

Etkinlikte Atakum Belediyesi Başkanı Av. Cemil Deveci bir konuşma yaptı. Deveci, “Bu daha evvel Kocadağ Yürüyüşü olarak yapılıyordu. Bu seferki daha komplike bir program oldu. Karavan sahipleriyle, burada görmüş olduğumuz insanların çadırlarıyla, müzik gruplarıyla burada iki günlük yoğun bir program yapılacak. Yeşille kenti, kent kültürüyle kırsalı birleştirmeye çalışıyoruz. Karadeniz’in en güzel yerlerinden biri Kocadağ” dedi.

“Kocadağ yolu yapılmalı”

Bu tip etkinliklerle Kocadağ’ı turizme kazandırmayı amaçladıklarını belirten Başkan Deveci, “Deniz ve kum turizmi ile dağ turizmini bütünleştirmeye çalışıyoruz. Deniz ve kum için Samsun’a gelenleri Kocadağ’a da çıkarmak istiyoruz. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer bu bütünlüğü sağlayabilirsek burada bu yolun bir ihtiyaç olduğu görülecektir. Kenti yönetenler, Büyükşehir Belediyesi, Atakum Belediyesi, il valisi bu yolun yapılmasının bir ihtiyaç olduğunu göreceklerdir. Hem orman yolu hem yangın yolu hem de bugün yaptığımıza benzer sosyokültürel etkinlikleri düzenleyenlerin yolu olarak bu yol bir ihtiyaçtır. Yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Deveci, “Önümüzdeki yıllarda etkinliği daha da geliştirerek tekrarlayacağız. Özellikle karavanseverlerin bir istekleri var. ‘Bize yaz kış bir yer bul’ diyorlar. O alanı oluşturmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Pilotu Mustafa Yılmaz ise “Alanın genişliği, her bölgeden rüzgar alıyor olması bizim için bir avantaj. Burada daha önce de uçtuk. Bugün de paraşütçü pilot arkadaşlarımız yer çalışması yapıyor. Hem yer çalışması hem de bir gösteri oluyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte yapılan yamaç paraşütü gösterisi büyük ilgi çekti. Vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla hem etkinliği hem de doğal güzelliği fotoğrafladı. Şenlik 3 Temmuz Pazar günü sona erecek.