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Doğanın savunucuları, gençlere yol göstermeye devam ediyor

Aydın’da doğanın ve yaban hayatının savunucuları olarak bilinen ekipler, gençlere doğanın önemi ve korunması konusunda gençlere yol göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP), Tabiat Eğitim Merkezi’nde son 1 yılda 3 bin 500 öğrenciye eğitim verdi.

Çevre 03.01.2022, 13:30
Doğanın savunucuları, gençlere yol göstermeye devam ediyor

Aydın’da doğanın ve yaban hayatının savunucuları olarak bilinen ekipler, gençlere doğanın önemi ve korunması konusunda gençlere yol göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP), Tabiat Eğitim Merkezi’nde son 1 yılda 3 bin 500 öğrenciye eğitim verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP), doğa üzerine bilgilendirmek, doğayı keşfetmek ve doğaya karşı olumlu davranışlar sergilemek için gerçekleştirilen doğa eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Yaban hayatı ile uyumlu bir şekilde hazırlanan Tabiat Eğitim Merkezi’nde ise son 1 yılda yaklaşık 3 bin 500 öğrenciye eğitim verildi. Genç bireylere doğanın dilini öğretmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Tabiat Eğitim Merkezi’ne gelen öğrenciler ise hem keyifli vakit geçiriyor hem de eğlenerek doğa ve yaban hayatı ile ilgili bilgiler öğreniyor. Uzman eğitmenler tarafından Aydın’da bulunan yaban hayvanları, Aydın’a özel endemik bitkiler, doğal yaşam alanları, korunan alanlar ve sulak alanlar konularında öğrencilere verilen eğitimlere talep ise her geçen gün daha da artıyor.

“Amacımız, doğayı koruma bilinci oluşturmak”

Amaçlarının gençlerde doğanın korunması bilinci oluşturmak olduğunu ifade eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Ali Egemen İşcan; “Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan şube müdürlüğümüz Aydın ilimizde biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı, sulak alanlar ve korunan alanlar ile ilgili olarak faaliyet göstermekte. İdari binamızda bulunan ve 2014 yılında tesis ettiğimiz Tabiat Eğitim Merkezi’mizde ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklarımıza biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı, sulak alanlar ve korunan alanlar ile ilgili uzman eğitmenlerimiz tarafından eğitimler veriliyor. Bu sene toplamda yaklaşık olarak 3 bin 500 öğrencimizi merkezimizde ağırladık. Tabi buradaki eğitimlerde amacımız, gençlerimize doğa sevgisi ve doğanın korunması ile ilgili bilinci artırmak. Çocuklarımız burada hem çok eğleniyorlar, hem de güzel bilgiler ediniyorlar. Bu anlamda hepsine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bilmediğimiz türleri öğreniyoruz”

Eğitimlerde, doğanın önemini kavradıklarını ve eğlendiklerini ifade eden 6. sınıf öğrencisi Furkan Uysal; “Aydın’daki Doğa Koruma Merkezi’ne gelerek, aldığımız eğitimle doğaya daha duyarlı olduk. Doğa hakkında bilgiler aldık, mutluyum” dedi.

Verilen eğitim ile birlikte hayvanların dişi ve erkek olmalarını dahi uzaktan bakarak nasıl belirleyebileceklerini öğrendiklerini ifade eden 6. sınıf öğrencisi Ecrin Vatansever; “Buraya gelerek doğa hakkında bilgiler öğrendik. Çok güzel yönlendirdiler bizi, çok güzel bilgiler öğrettiler. Doğal yaşamın önemini, bilmediğimiz hayvan türlerini öğrenmiş olduk. Bu eğitimle bir çok şey öğrendik. Teşekkür ediyorum. Çok eğlenceliydi” dedi.

Bilmediği bitki ve hayvanları öğrendiğini ifade eden 6. sınıf öğrencisi Feyza Ürüt ise “Aydın’daki doğa koruma yerine geldik ve burada bir sürü yeni bilgi öğrendik. Çok eğlenceli geçti. eğitimde doğada bilmediğim hayvanları, bilmediğim bitkileri öğrendim. Eğlenceli geçti” dedi.

“Eğitimlerin etkili olduğuna inanıyorum”

Öğrencilerinin doğaya karşı daha duyarlı olmaları ve bilinçlenmesi için Tabiat Eğitim Merkezi’ne geldiklerini ifade eden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Arzu Çakmak; “Biz Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulu olarak Germencik’ten geliyoruz. Çocuklarıma doğanın önemini ve doğa sevgisini aşılayabilmek için Aydın Doğa Koruma Şube Müdürlüğümüze geldik. Burada çok güzel bir sunum izledik. Eğitmenimiz Ali Bey bizlere çok güzel anlattı. Umarım faydalı olacaktır. Doğayı tanıdıkça severiz. Doğaya bağlandıkça koruma isteğimiz oluşur. Buradaki temel hedeflerimizden bir tanesi çocukların doğayı ve vahşi yaşamı tanıması ve her canlının yaşam hakkının olduğunu anlaması. Bunun için ne yapabiliriz fikrinin oluşması. Bu fikrin de oluştuğuna inanıyorum” dedi.

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