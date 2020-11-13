DOĞALGAZ KULLANIMI ARTTIKÇA HAVA KALİTESİ DE ARTIYOR

Mainz Üniversitesi'nden Profesör Thomas Münzel ve ekibi tarafından yapılan araştırmaya göre dünyada her yıl 8.8 milyon kişi, hava kirliliği sebebiyle hayatını daha erken kaybediyor. European Heart Journal isimli bilim dergisinde yayımlanan araştırma, hava kirliliği kaynaklı ölüm sayısının tütün ürünleri sebebiyle yaşanan ölümlerden daha fazla olduğunu da ispatlıyor. Hava kirliliğinin akciğer hastalıklarının yanı sıra kardiyovasküler rahatsızlıkların da sebebi olduğu araştırma sonucu ortaya çıkıyor.





ODUN VE KÖMÜR YERİNE DOĞALGAZ KULLANIMI ARTIRILMALI

Hava kirliliğinin Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Üçay Mühendislik Genel Koordinatörü Özgür Şahin, “Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hava kirliliğinin en büyük sebebi sanayi kaynaklı kimyasallar ve evlerde ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar. Sanayi bölgelerinin dışında görülen hava kirliliğinin sebebi ise doğrudan ısınma amaçlı kullanılan odun ve kömür kullanımı. Bu maddeler yanma sürecine girdiği andan itibaren içinde bulunan arsenik ve cıva gibi ağır metaller ortaya çıkarak atmosfere yayılır. Yanma sonucu ortaya çıkan kükürt dioksit ve azot dioksit gibi maddeler doğrudan akciğer ve solunum yolu tahribatına sebep olan kirleticilerdir. Fakat doğalgazın yanma sürecinde ortaya çıkan katı parçacık salınımı, odun ve kömürden 25 kat daha azdır. Bu sebeple doğalgaz insan sağlığı açısından daha güvenlidir.” dedi.





BAKANLIK VERİLERİ DOĞALGAZIN HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİ DOĞRULUYOR

Doğalgaz kullanımı ile hava temizliği arasında doğru orantı olduğunu belirten Üçay Mühendislik Genel Koordinatörü Özgür Şahin şu bilgileri paylaştı: “Türkiye genelinde doğalgazın kullanılmaya başlamasıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 2007’den 2010'a hava kirliliği yükünde yüzde 29 azalma sağlanırken kükürt dioksit oranında da yüzde 43 iyileşme görüldü. 2000 yılı öncesinde dünya standartlarına göre 1 metreküp havada bulunması gereken maksimum 150 mikrogram kükürtdioksit oranı İstanbul’da 2 bin 330 mikrograma kadar yükselmişti. Günümüzde sanayi tesisi ve taşıt sayısı artmasına rağmen tüm şehirlerimizin hava kalitesi geçmiş yıllara oranla daha iyi. Bunun sebebi doğalgaz kullanımının artmasıdır.”



“DOĞALGAZ DİĞER TÜM SEÇENEKLERDEN DAHA HESAPLIDIR”

Doğalgazın bilinenin aksine fiyat açısından daha uygun olduğunu belirten Özgür Şahin, “Çevreci bir kaynak olan doğalgaz aynı zamanda diğer tüm seçeneklerden daha hesaplıdır. Doğalgaz ile bir evin ısınma, mutfak ocağı ve sıcak su ihtiyacı konforlu şekilde karşılanır. Bu ihtiyaçlar giderilirken yılın büyük bölümünde çok düşük faturalar ödenir. Fakat ısınmada kömür, mutfakta tüp, sıcak su ihtiyacında elektrikli sistemler kullanıldığında maliyetler daha yüksek olacaktır. Buna bir de yıllık ev boyama ve tadilat maliyetleri eklendiğinde rakamlar daha da artacaktır. Vatandaşlar hem toplum sağlığını hem de bütçelerini düşünerek doğalgazı tercih etmelidir.” şeklinde konuştu.