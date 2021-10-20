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Doğal Kudret Köprüsü manzarasıyla hayran bırakıyor

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde doğal köprü olma özelliği ile tanınan Kudret Köprüsü manzarasıyla büyülüyor.

Çevre 20.10.2021, 09:23
Doğal Kudret Köprüsü manzarasıyla hayran bırakıyor

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde doğal köprü olma özelliği ile tanınan Kudret Köprüsü manzarasıyla büyülüyor.

Kaplıcalar bitişiğinde bulunan ve doğal köprü olma özelliği ile tanınan Kudret Köprüsü, manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. 30 metre yüksekliğe ve 30 metre genişliğe sahip olan köprüden Murat Nehri ve kaplıcalar izlenebilirken, köprü fotoğraf tutkunları için de doğal stüdyo ortamı sunuyor.

Bölgedeki şifalı suyuyla adından söz ettiren Diyadin Kaplıcaları’na geldikten sonra Kudret Köprüsü’nü ziyaret ettiğini söyleyen Murat Doğan, “Diyadin Kaplıcaları’na geldik. Gelmişken Kudret Köprüsü’nü de görmek istedik. Evliya Çelebi’nin

Seyahatname’sinde de geçiyordu. 30 metre genişliği ve yüksekliği ile muazzam bir güzelliği var. Burası doğal bir köprü.

Zamanında su ile aşınmış. Ailecek geldik burada güzel bir gün geçirdik” dedi.

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