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Doğal klima; kar tünelleri

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan doğal kar tünelleri, yazın sıcağından bunalan vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Çevre 12.08.2022, 10:38
Doğal klima; kar tünelleri

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan doğal kar tünelleri, yazın sıcağından bunalan vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

’Türkiye’nin Niagarası’ olarak bilinen dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelaleleri’nin de bulunduğu Yahyalı ilçesi, doğal güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Aladağlar Milli Parkı içerisinde bulunan Aksu Kanyonu’nda oluşan kar tünelleri de, görenleri mest ediyor. Kışın yağan karlardan oluşan kar tünelleri, hem eşsiz güzelliği hem de doğal klima görevi görmesinden dolayı doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi.

Kar tünellerine ulaşan doğaseverlerde gördükleri eşsiz manzara karşısında keyifli zaman geçirdi.

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