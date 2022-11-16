Doğal güzellikleriyle ünlü Oba Köyü altyapısıyla da örnek oluyor

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı doğal güzellikleriyle ünlü Oba Köyü’ nde geleneksel yaşam devam ederken, çevre dostu altyapı çalışmalarında sona gelindi. Köy muhtarlığının başlattığı projeyle Oba köyü, alt yapı çalışmaları ile örnek köy olma yolunda ilerliyor.

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı bin 650 rakımlı Oba köyü bozulmamış doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Geleneksel köy yaşamının devam ettiği köyde, kanalizasyon ve mutfak giderlerinin yer altı sularına karışması, ayrıca çevrede oluşan kötü koku ile olası hastalıkların ortadan kalkması için, muhtarın girişimleriyle 100 haneli köyde, altyapı çalışmaları başlatıldı.

Çevreyi bozmadan aynı zamanda modern bir köy yolunda ilerleyen çalışmalar, çevre köyler tarafından örnek gösteriliyor.

"Köyün altyapısı mı olur?"

Şavşat’a 38 kilometre mesafede yer alan Oba köyü, ahşap mimarisi, kültürü ve doğasıyla hayranlık uyandırıyor. Köy Muhtarı Yaşar Duman’ın en büyük hayali olan altyapı çalışması bölgede örnek köy olarak gösterilmesine sebep oldu. "Köyün altyapısı mı olur?" denilmesine rağmen hayalinin peşinden koşan muhtar Duman, her evin etrafında bulunan tuvalet ve lavabo kuyuları yer altı sularına karışması aynı zamanda çevrede oluşan kötü koku ve hastalıkları önlemek için altyapının yapımı için Artvin İl Özel İdaresine başvuru yaptı. Başvurusu kabul olan Muhtar hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Toplam 3 bin 850 metre uzunluğunda olan altyapı çalışmasında son 650 metre kaldı.

“Bir çok ilçe ve belde de olmayan altyapıya sahibiz”

Köye böyle bir altyapı yapmak hayalinin olduğunu ifade eden Köy Muhtarı Yaşar Duman, “Köyümüzde her hanenin tuvalet ve evsel atık kuyuları var. Bu kuyular yer altı sularımıza karışıyor, aynı zamanda kötü koku ve hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bizde köy muhtarlığı olarak altyapı yapılmasına karar verdik. Bölge halkı desteğiyle başvurularımızı yaptık olumlu sonuç aldık ve çalışmalar başladı. Bu yıl çalışma başlandı ve sona gelindi. 650 metre ve bir depo yapımı kaldı. Buda bitince köyümüzün altyapı çalışması tamamlanmış olacak. Ülkemizde birçok ilçe veya beldelerinde olmayan bir altyapıya sahibiz. Hatta çalışan işçiler bile ’İlk kez bir köyde altyapı ve kanalizasyon çalışması yapıyoruz’ dediler. Bu projeyi hayata koyarken köy sakinlerinden de büyük destek aldık. Onlarının istek ve talepleriyle bu projeyi gerçekleştirdik. Köyde kanalizasyon hatlarının arazilerinden geçen vatandaşlar hiç sorun yaşatmadılar kendilerine teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.

“Toprağa doğaya verilen zararı önlemiş olduk”

Bölge halkından Sevim Duman ise “Evsel atıklar, yağ atıkları, kullanılan deterjanlar köyümüzde doğaya zarar verdiğini fark ettik. Sağ olsun muhtarımız bununla ilgilendi ve kanalizasyon yapıldı. Toprağa doğaya verilen zararı önlemiş olduk. Bu hepimizi çok mutlu etti. Biz burada doğamıza sahip çıkmaya çalışan bir milletiz biz burasının doğal güzellikleriyle kalmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.