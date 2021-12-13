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Doğal gıdalar, üreticiden tüketiciye aracısız buluştu

10 Aralık Toprak Ana Günü Şile’de coşkuyla kutlandı. İstanbul’un tek yeryüzü pazarı olan Şile Yeryüzü Pazarı’nda düzenlenen etkinlikte, üreticiden tüketiciye doğal gıdalar ve tarımsal ürünler aracısız buluştu.

Çevre 13.12.2021, 09:46
Doğal gıdalar, üreticiden tüketiciye aracısız buluştu

10 Aralık Toprak Ana Günü Şile’de coşkuyla kutlandı. İstanbul’un tek yeryüzü pazarı olan Şile Yeryüzü Pazarı’nda düzenlenen etkinlikte, üreticiden tüketiciye doğal gıdalar ve tarımsal ürünler aracısız buluştu.

Şile belediyesinin düzenlemiş olduğu Toprak Ana Günü Şile Yeryüzü Pazarında coşkuyla kutlandı. Yoğun ilgi yaşanan etkinlikte, 7’den 70’e doğal gıda tutkunlarının buluştuğu etkinlikte düzenlenen atölyeler ile misafirler farklı deneyimler yaşayarak yapımı öğrendikleri ürünlerin aynı zamanda tadımını da yaptı.

Ata tohumu ile geleneksel yollarla üretilen tarımsal ürünlerin ve yerel lezzetlerin yer aldığı etkinlikte birbirinden farklı atölyeler misafirlerin yoğun ilgisini çekti.

Atölyeler büyük ilgi gördü

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Balkabaklı Ekler, Yer bademli, Kıtırlı Pancar Çorbası hazırlarken Şile Borsa İstanbul MTAL öğrencileri ise Balkabaklı Rulo Pasta, Yöresel Yeşilliklerle Yapılmış Doğal Çörekler, Kestane Ballı ve Fındıklı Ev Baklavası hazırladı. Öğrencilerin atölyelerde hazırladığı yemeklerin hepsi Şile’de üretilen ürünlerden hazırlandı. Toprak Ana Günü’ne katılan vatandaşlar atölyelere büyük ilgi gösterdi.

“Doğallığımızın en büyük zenginliğimiz”

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, ”Toprak Ana etkinliğimize bugün İstanbul’dan gelen hemşehrilerimiz ve misafirlerimizle devam ediyoruz. Burada misafirlerimize bölgemizin üreticilerinin doğal ürünlerini sergilediği ve atölyelerde yapılan ürünlerle lezzet buldukları bir ortam sunuyoruz. Bugün burada katılım sağlayan üreticilerimize, aynı zamanda atölyelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten bölgemizden ve İstanbul’dan oldukça yoğun bir katılım sağladılar. Bu ve benzer etkinlikleri önümüzdeki günlerde de devam ettireceğiz. Doğallığımızın en büyük zenginliğimiz bunu yaşamaya ve yaşatmaya gayret edeceğiz. Burada da gördüğünüz üzere Şile kestane balı İstanbul’un ilk gıda üzerine coğrafi işaretli ürünü bunu da yeni aldık. Tekstil üzerine de aynı şekilde İstanbul’un tek coğrafi işaretli ürünü Şile Bezi. Bunlar önemli değerler, önemli markalar“ dedi.

“Ürünlerimiz yüzde yüz organiktir ve biz bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz”

Şile Yeryüzü Pazarı’nda satış yapan Cihan Çopur, “Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Bu pandemi sürecinde hele çok daha güzel oldu. Biz de çok özledik çünkü uzun zamandır pazar açamıyorduk biz. Çayırbaşı köyündeniz, burada 41 numaralı standdayız. Şifa köyü olarak da tanınıyoruz. Burada sattığımız ürünlerimiz yüzde yüz organiktir ve biz bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Bizim her ürünümüz sertifikalıdır. Toprak temizliğimizde yapılmaktadır ürünlerimize garanti verebiliriz. Buyurun gelin Şile Yeryüzü Pazarı’nı görmenizi isterim çünkü bütün üreticiler, komşularımız hepimiz mücadele ediyoruz. Etkinlik çok güzel oldu, biz de özlemişiz” dedi.

“Çocukluğumuzda gördüğümüz doğal meyveleri, sebzeleri burada”

Yeryüzü pazarında düzenlenen Toprak Ana Günü’ne katılan Fazıl Çekirdekçi, “Gördüğüm kadarıyla çok güzel geçiyor. Çocukluğumuzda gördüğümüz doğal meyveleri, sebzeleri burada görüyoruz. Çok memnun oluyoruz, her şey birbirinden güzel. Belediyenin eline koluna sağlık her şeyi mükemmel düşünmüş, planla, projeli okullar bir taraftan, bando bir taraftan halk bir tarafta gayet güzel başarılı bir şekilde devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, ellerine kollarına sağlık” dedi.

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