banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Gençler tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya!
Gençler tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya!
Virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadı
Virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Mansur Yavaş'tan eğitime büyük destek
Mansur Yavaş'tan eğitime büyük destek

Doğal dikitler turizme kazandırılacak

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ilçe merkezine 20 km uzaklıktaki Hisaralan bölgesinde termal suyun yeryüzüne çıkışında oluşturduğu doğal ve yıllanmış dikitler Jeopark projesi ile turizme kazandırılacak.

Çevre 07.02.2021, 09:36
1
Doğal dikitler turizme kazandırılacak

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ilçe merkezine 20 km uzaklıktaki Hisaralan bölgesinde termal suyun yeryüzüne çıkışında oluşturduğu doğal ve yıllanmış dikitler Jeopark projesi ile turizme kazandırılacak.

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesince "Hisaralan İda Madra Jeoparkı Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında, Hisaralan Termal Turizm Bölgesi ile Çoturtepe mevkisindeki tarihi hapishane, Asar mevkisinde bulunan 36 su sarnıcı, kayalardan oluşan kilise yerleşimi ve dikitlerin yer aldığı bölgenin gezilebilmesi amacıyla yürüyüş yolları yapılacak.

Türkiye’nin tek canlı dikitlerinin bulunduğu bölgeye proje kapsamında ahşap yürüyüş yolları ve müze kurularak bölge turizme kazandırılacak. 1764 metre yüksekliğinde Ulus Dağı, Asar Tepesi, Çoturtepe Taş Evleri de bu rotaya dâhil edilecek.

Bölegede yer alan sıcak su çıkış kaynakları, canlı ve cansız dikitler Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi Erdal Gümüş ve beraberindeki heyet tarafından numaralandırılarak kayıt altına alındı. Bölgede Balıkesir Büyükşehir belediyesi ve Sındırgı Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Termal tesislere giden sular kapalı sisteme alınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile bölgede bulunan termal tesislerin kendi yöntemlerince tesislerine borularla taşıdığı su nedeniyle oluşan görüntü kirliliği de ortadan kaldırılıyor. Toplama merkezi kurularak borularla bölgedeki termal tesislere su verilecek, görüntü kirliliği ve su israfının da önüne geçilmiş olacak.

"Sındırgı ve Balıkesir’in birçok değeri var"

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sındırgı ve Balıkesir’in tamamını doğasıyla etrafındaki coğrafyayı da kullanarak turizm konusunda değerlendirmek istediklerini söyledi.

Kültürel turizmin önemine değinen Yavaş, "Sındırgı ve Balıkesir’in birçok değeri var. Bu değerleri tek tek işleyerek ortaya çıkarmayı bölgede rotaya dönüştürerek insanları bu bölgeye getirmeye arzu ediyoruz." dedi. Bu kapsamda da İda Madra Jeoparkı adında bir birlik kuruldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanımız Yücel Yılmaz başkanlığında kurulan birliğe Balıkesir, Çanakkale ve İzmir bölgelerinden ilgili 20 belediye üye oldu. İda Madra Jeoparkı’nın da ana merkezi Sındırgı Hisaralan bölgesinin olacağı, bu alana müze yapılarak diğer bölgelere de gelen ziyaretçilerin yönlendirileceği belirtildi."

Başkan Yavaş, "Doğal dikitler turizme kazandırılacak"

Projenin ayrıntıları hakkında bilgi veren ve İDA Madra Jeoparkının merkezinin Sındırgı olacağını belirten başkan Yavaş, "Doğal şehir Sındırgı’nın Hisaralan olarak bilinen jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgesindeyiz. Burada 36 ya yakın ayrı ayrı kapitajlar şeklinde, suyun kaynadığı noktalar var. Burada su 98,90,85 farklı derecelerde farklı yerlerden kaynıyor. Bu saha farklı bir jeolojik yapıya sahip. Yani yeryüzünde dikitler olarak bildiğimiz jeotermal suyun yeryüzüne çıkarken oluşturduğu şekiller var. 8 metre 10 metre. Bunlardan yüzlerce var. Aynı peri bacaları gibi. Ama bunların beş tanesi ise hala içinden böyle boru gibi su çıkıyor, bu yıllar boyunca birike birike burada jeomorfolojik bir şekil alıyor. Bu da insanların gelip görmelerini sağlayabilecek, bu bölgede müthiş bir şey diyebileceği çok acayip ilginç şekiller var. İşte biz de Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile iki yıldan bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bir birlik kuruldu. İda Madra Jeopark projesi ile sadece burası değil, Balıkesir’in tamamında yer alan farklı şekillerde turizme kazandırılmış olacak. Hisaralan bölgesindeki proje çalışmalarımızı tamamladık. İhale aşamasına geldik. İnşallah 2023 yılında da bölge tamamen turizme açılmış olacak. Özellikle yurt dışından birçok turistinin bölgeye ilgi duyacağını düşünüyoruz. Büyükşehir Belediye başkanımız Yücel Yılmaz’a, Balıkesir Üniversitemize, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Balıkesir’in dört iklime sahip olduğunu dile getiren Yavaş, turizm altyapılarının tamamlanmasıyla bölgeye dünyanın her yerinden turistin gelebileceğini vurguladı.

Başkan Yavaş, bu çalışmaların, bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklenmesiyle daha da anlamlı hale geleceğini sözlerine ekledi. 2020 yılı Kasım ayı içerisinde hazırlanan dosya ile UNESCO başvurusu da gerçekleştirildi.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Fenerbahçe 23 48
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Rizespor 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 23 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 23 45
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 23 39
6. Everton 21 37
7. Chelsea 22 36
8. Aston Villa 21 35
9. Tottenham 21 33
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Real Madrid 21 43
3. Sevilla 21 42
4. Barcelona 20 40
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 21 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Deportivo Alaves 22 22
16. Eibar 21 20
17. Real Valladolid 22 20
18. Osasuna 21 19
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16