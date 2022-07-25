Doğal Çin seddi jeoturizme kazandırılmayı bekliyor

Sivas’ın İmranlı ilçesine uzaklığı 23 kilometre olan Gelenli köyü doğal Çin seddi ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 15 kilometre uzunluğa sahip dev setin nasıl ve ne şekilde oluştuğu bilinmiyor. Dağların ortasında oluşan ve ikiye ayıran bir görüntü veren kayalıklar Çin’in kuzeybatısı boyunca uzanan, dünyanın en uzun savunma duvarı olan ‘Çin Seddi’ni andırıyor. Yer yer 60 metre yüksekliğe ulaşan set aralıklarla devam ediyor. Doğaseverlerin de ilgisini çeken kayalıklarda turizme kazandırılmayı bekliyor.

“İnsan yapımı değil”

Gelenli köyünden Ali Biçer, setin el yapımı olmadığını söyleyerek, “Dedelerimizden duyduklarımız kadarıyla yorumlayabiliyoruz. Bu setler, ben 60 küsur yaşındayım kendimi bildim bileli aynı. Hiçbir değişiklik yok. Doğal bir güzellik. El yapımı değil. Büyüklerimizin anlattıkları kadarıyla Erzincan’ı geçiyor, aşağı yukarı Erzurum’u geçer. Ama tabi kesik kesik. Diğer taraftan da Yozgat’a kadar gittiği söyleniyor. Görenler şaşırıyor. ‘Burada el çalışması mı var? diye soruyorlar. Öyle bir şey yok burası doğal. Fotoğraf görüntü çekenler oluyor. En azından turizme kazandırılsın insanlar gelip görsün. Deşarj olsunlar” dedi.