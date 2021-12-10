banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Okocha yeniden Kadıköy’de
Okocha yeniden Kadıköy’de
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Doğada nadir görülen reishi mantarını bulmanın sevincini yaşadı

Bartın’da yaşayan İsmail Yılmaz, evinin yakınında doğada nadir görülen reishi mantarı buldu. Çin İmpatatorları tarafından tüketildiği bilinen ve birçok hastalığa iyi geldiği öğrenilen mantar piyasada bin ila 2 bin lira arasında alıcı buluyor.

Çevre 10.12.2021, 11:45
Doğada nadir görülen reishi mantarını bulmanın sevincini yaşadı

Bartın’da yaşayan İsmail Yılmaz, evinin yakınında doğada nadir görülen reishi mantarı buldu. Çin İmpatatorları tarafından tüketildiği bilinen ve birçok hastalığa iyi geldiği öğrenilen mantar piyasada bin ila 2 bin lira arasında alıcı buluyor.

Ulus ilçesine bağlı Drahna Vadisi Küre Dağları eteklerinde ilk defa halk dilinde ölümsüzlük mantarı olarak bilinen reishi mantarına rastlandı. İstanbul’da fotoğrafçılık yaptıktan sonra emekli olup köyüne yerleşen 60 yaşındaki İsmail Yılmaz, evinin yakınında tesadüfen bir mantara rastladı. Mantarı toplayarak evine gelen Yılmaz, internetten yaptığı araştırmada mantarın doğada nadir görülen reishi mantarı olduğunu öğrendi. Çin’de 2 bin yılı aşkın süredir kullanılan ve imparatorların tükettiği mantarın kilosu ise piyasada bin ila 2 bin lira arasından alıcı buluyor.

Bulduğu üç adet mantarı muhafaza altına alan Yılmaz, "Bu mantarı mümkün değil bulamıyorduk. Böyle mantar bulamıyorduk. Enteresan bir şekilde mantarı bulduk. İnternetten araştırdık. Bu mantarın birebir çok fotoğrafları var. Reishi mantarı olduğunu öğrendim. Kilosu bin lira ile 2 bin lira arasında alıcı buluyormuş. Müşterisini bulursak satarız. İstanbul’da fotoğrafçılıkla hayatımı geçindirdim. Memleketime geldim emekli olduktan sonra. Doğayı, ormanı sevdiğim için mantarları merak ederim. Bu mantarın da imparator mantarı olduğunu öğrendim. Ben bunu tesadüf eseri buldum. Mutluyum. Tüketimini tam bilemiyorum. Faydalarının çok fazla olduğunu okudum. Bu bölgede üniversite tarafından da aranıyordu. Çok önemli bir mantar olduğunu görünce şaşırdım" diye konuştu.

Mantar türü Çin olmak üzere Japonya, Kore, Endonezya, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerde çay olarak da tüketiliyor. Mantar genellikle öğütülerek toz haline getiriliyor ve kurutulduktan sonra demleme usülü tüketiliyor. Reishi mantarı cilt için en önemli etki olan anti aging içerdiğinden yaşlanmayı geciktirirken hücrelerin hızla yenilenmesini sağlıyor. Mantar, içerdiği sıvı nedeniyle vücuttaki oksijeni artırıyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8