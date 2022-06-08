Doğa yürüyüşünde boz ayı ile karşılaştılar

Sivas’ın Şuşehri ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan gezginler karşılaştıkları boz ayının peşine düşüp belgesel tadında görüntüler çekti.

Doğa yürüyüşü için Sivas’ın Suşehri ilçesi Geminbeli bölgesine giden Tekirdağ Doğa Sporları Kulübü üyeleri Aslan Hamza Algül ve Ali Can Polat, doğanın tadını çıkartırken bir boz ayı ile karşılaştı. Tehlikeye aldırış etmeden ayının peşine düşen doğa sporcuları, ayının belgesel tadında görüntülerini kaydetmeyi başardı. Görüntülerde; ormanlık alanda dolaşan ayının bir ağacın gövdesinde sırtını kaşıdığı görüldü. Algül yaptığı açıklamada, doğanın gerçek sahiplerinin yaban hayvanları olduğunu belirterek onların korunması gerektiğine dikkat çekti.