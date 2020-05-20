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Doğa yenilendi, hava kirliliği yüzde 20 azaldı

Doğa yenilendi, hava kirliliği yüzde 20 azaldı

20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:04
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Doğa yenilendi, hava kirliliği yüzde 20 azaldı

Korona virüs (Covid-19) sürecinde insanların evlerinde kalmasıyla birlikte doğa kendini yenilemeye başladı. Petrol, doğal gaz ve elektrik tüketimi azalırken, hava kirliliği de yüzde 20 civarında azaldı.

Korona virüs sebebiyle insanlar 2 ayı aşkın süredir evlerine çekildi. Salgın sürecinde dünya genelinde petrol, doğal gaz ve elektrik tüketiminde düşüş yaşandı. Bu olaylardan doğrudan etkilenen doğanın kendini yenilediğini gözlendi. Son günlerde İstanbul Boğazı'nda sık sık görülen yunuslar bu duruma örnek gösteriliyor.

Konuyla ilgili bir araştırma yapan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Başkanı Sadık Yurtman ve Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, İHA'ya konuştu.

"Hava kirliliği yüzde 20 civarında azaldı"

Alışverişin yüzde 75, toplu taşımanın yüzde 71 azaldığını aktaran ESÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman, hava kirliliğinin de yüzde 20 civarında azaldığını söyledi. Yurtman, "Türkiye'de korona virüs salgını nedeniyle restoran, kafe, lokanta, kuaför ve bunun gibi işletmeler ile sanayi üretiminin bir kısmı kapatılmış ve burada çalışanlar ile vatandaşlarımız evde kalmaya başlamışlardır. Türkiye'de alışveriş sektörü yüzde 75, toplu taşıma alanı yüzde 71 azalmıştır. Hava, deniz, kara ulaşımı ve sanayi üretiminin azalması ile petrol, doğal gaz, elektrik tüketimini ve karbon salınım miktarını azaltarak hava kirliliğini yüzde 20 civarında aşağıya çekmiştir. Deniz ulaşımının azalmasıyla İstanbul boğazının daha mavi ve temiz kalması sonucunda yunusların danslarına şahit olduk. Bütün bunlara sokağa çıkma kısıtlamaları da eklenince doğamız rahat bir nefes alabilmiştir. Salgın en fazla petrolü vurdu tüketim azaldı. Doğal gaz ve elektrik tüketiminde de azalmalar yaşandı" diye konuştu.

"İnsanın ayak sesi kesilince doğa konuşuyor"

ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş ise doğanın kendini yenilemesinin hayvanlarda ve bitkilerde açıkça görüldüğünü belirtti. Demirtaş, "Üyelerimiz ile yaptığımız gölet ve baraj gezilerinde gözlemlerimiz kadarıyla doğa kendini yenilemeye başlamış bulunmaktadır. İnsanın ayak sesi kesilince doğa konuşuyor. Doğal yaşam kendine gelmiş ve hareketlenmiş durumda. Pandemi sürecinde hava, çevre ve gürültü kirliliği olmaması tüm bitkilere ve hayvanlara pozitif yansıdığı açıkça görülmekte. Normalleşme ile birlikte piknikçiler, dağcılar, avcılar, balıkçılar ve doğaya çıkan her bir bireyden özellikle bulunduğu ortamı temiz tutmasını rica ediyoruz. Salgın süreci geçtikten sonra da dernek olarak doğanın korumasının takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

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