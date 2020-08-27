Doğa ve hayvanseverler yangın bölgesinde

Adana’nın Kozan ilçesinde, yerli ve yabancı uyruklu doğa ve hayvanseverler orman yangınında sağ kalan canlılar için harekete geçti.

Adana’da sosyal medya üzerinden organize olan hayvansever ve doğasever gençler Adana’nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos’ta çıkan yangın sonrası bölgeye yaklaşık 30 kişilik ekip ile gelerek sokakta kalan yangından etkilenen hayvanlar için çalışma yapıyor.

Veteriner hekimlerin de içinde bulunduğu gençlere Avustralya, Amerika ve birçok ülkeden Karataş’a gelen hayvansever yabancı uyruklu gençler de eşlik ediyor.

Gönüllü gençlerden Esin Gürani, sosyal medyadan organize olduklarını belirterek, “Toplum gönüllüsüyüz. 24 saat içinde veteriner ve arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Şu an sadece yanmış bölgeleri gördük” diye konuştu.

İlknur Kılıç ise, "Yara kremleri getirdik. Bir yere bağlı değiliz gönüllüyüz. Bölgede incelemeler yapıyor daha fazla yardım için çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Avustralya’dan gelen Devran Naz da, “Avustralya’dan, Brezilya’dan gelen gönüllülerle Karataş’ta sokak hayvanlarına yardım ediyorduk. Mamalar erzaklar getirdik. Yaşananlar çok kötü. Hiçbir şey bulamadık ben hayvanları görmeyi hedefliyorum ama hiç hayvan yok. Avustralya’daki yangında kardeşim oradaydı. Oranın yangını çok farklıydı. Orada izin vermiyorlardı" dedi.