Doğa uyandı, ilkbaharın müjdecisi çiğdemler rengarenk çiçek açtı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde dağ yamaçlarında güneşi gören toprakta rengarenk çiçekler açtı.

Bolu’nun Mudurnu ve Göynük ilçesi karayolu arasında bulunan dağ yamaçlarında renk cümbüşü yaşanıyor. Uzunçam, Hüsamettindere ve Çamurluk köylerinin yol kenarlarında çiğdemler rengarenk çiçek açtı. İlkbahar mevsiminin müjdecisi olarak kabul edilen çiğdem çiçekleri, toprak üstünde boy göstermeye başladı. Anadolu’da bolluk ve bereket açısından büyük bir öneme sahip çiğdem çiçekleri, kısa boylarına rağmen sarı ve mor rengleriyle görenleri mest ediyor. Beyaz, sarı ve mor renkte açan çiçekler görsel şölen oluşturdu. Fotoğraf tutkunlarının bol bol fotoğrafladığı çiçekler baharın müjdecisi olarak yorumlanıyor.