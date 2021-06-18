Doğa tutkunları Van’ın travertenlerini gezdi

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van’ın Başkale ilçesinde bulunan ve görüntüsüyle Pamukkale’yi andıran travertenleri gezdi.

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Anadolu’nun önemli bir turizm kenti olmaya aday Van’ın gizli kalmış doğa harikası güzellikleri göz kamaştırıyor. Van’a 150, Başkale ilçe merkezine 45 kilometre mesafedeki Dereiçi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2400 rakımdaki travertenler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri de travertenleri gezdi. Kulüp Başkanı Ömer Demez, amaçlarının insanları doğayla buluşturmak, doğa bilincini yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Doğanın insana ihtiyacı olmadığını ama insanların doğaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Demez, “Onun için hep beraber doğaya sahip çıkmamız, doğayı, doğadaki varlıkların yaşam haklarını korumamız şart. Aksi durumda geleceğimizi yok etmiş olacağız. Doğada insan kendini buluyor. Zihinsel, ruhsal yorgunluk için tek çare doğayla buluşmaktır. Doğaya zarar veren, daha doğrusu geleceğe zarar veren üç grup vardır. Bunların başında define bahanesiyle tarihi yapıları yok eden define avcıları, avcılar ve piknikçilerdir. Bu üç grup olmazsa doğa, doğada olan canlılar ve bütün insanlar rahat edecek” dedi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, travertenlerin ardından tarihi Hoşap Kalesi ve Kelekom Köprüsü’nü ziyaret ederek doyasıya eğlendi.