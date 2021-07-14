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Doğa pasaportu almayan kalmayacak

Aynı zamanda Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini içeren Türkiye’nin ilk Doğa Pasaportu uygulaması adım adım yayılıyor.

Çevre 14.07.2021, 12:13
Doğa pasaportu almayan kalmayacak
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Aynı zamanda Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini içeren Türkiye’nin ilk Doğa Pasaportu uygulaması adım adım yayılıyor.

Hersek Lagünündeki Türkiye’nin engelli uyumlu ilk ve tek Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nin güzelliklerini görmeyen, Yalova’nın Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu’nu almayan kalmayacak. Bolu Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Harun Kutan, motosikletleriyle alana gelen Günay Tan Çifti, kardeşi ile birlikte Hersek Lagününü ziyaret eden Reha Armağan ve doğa dostları öğrenciler, Doğa Pasaportu sahibi oldular. Öğrenciler, tabiatı koruyacaklarına dair söz verdiler.
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