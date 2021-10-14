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Doğa Koruma ve Milli Parklar fotokapanından yaban hayatı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatından fotokapana yansıyan görüntüleri paylaştı. Birbirinden sevimli hayvanların yer aldığı görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Çevre 14.10.2021, 16:14
Doğa Koruma ve Milli Parklar fotokapanından yaban hayatı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatından fotokapana yansıyan görüntüleri paylaştı. Birbirinden sevimli hayvanların yer aldığı görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatından fotokapana yansıyan görüntüleri paylaştı. Birbirinden sevimli hayvanların doğal yaşam alanlarındaki hallerinin yer aldığı görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

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