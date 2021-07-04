Doğa harikası Limni Gölü’ne ziyaretçi akını

Dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen Covid-19 salgınında kademeli normalleşme süreciyle birlikte kısıtlamaların 1 Temmuz itibarıyla gevşetilmesinin ardından Gümüşhane’deki Limni Gölü ziyaretçi akınına uğruyor.

Tarih boyunca önemli ve zorlu bir geçit olan Zigana Dağı’nın eteklerinde denizden 224 metre yükseklikte yer alan "Zigana’nın nazar boncuğu" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıra dışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında huzur veren mekan olarak bilinen Limni Gölü Tabiat Parkı misafirlerini ağırlıyor. Yılın her mevsimi eşsiz manzaraların yaşandığı Limni Gölü Tabiat Parkı’nda bulunan orman köşklerinde konaklama imkanı da sağlanırken, son günlerde artan hava sıcaklığı nedeniyle bunalan vatandaşlar çocuklarıyla birlikte geldikleri alanda hem serinliyor hem de eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünün sınırları içerisinde yer alan ve son dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dikkat çeken turizm merkezlerinden birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı, etrafını sarmalayan sarı çam ormanları arasında düşük nem oranı, temiz havası, eşsiz doğası ve manzarasıyla hem Gümüşhane’den hem de Trabzon’dan 45 dakikada ulaşılabiliyor.

“Torul ilçemizde birçok turizm destinasyonu bulunmaktadır”

Alanda incelemelerde bulunan Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Gümüşhane’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli bir turizm merkezi haline geldiğini, Torul ilçesinin de Gümüşhane’deki turizmin cazibe merkezi olduğunu belirterek, “Torul ilçemizde birçok turizm destinasyonu bulunmaktadır. Kentin turizme açılan kapısı olan Zigana Dağı ve Limni Gölü’ndeyiz. Yollarımız asfalt ve beton olduğu için hem Gümüşhane’den hem de Trabzon’dan hareket eden misafirlerimiz 45 dakikada buraya ulaşabiliyor. Geçtiğimiz yıl valimizin talimatıyla Limni Gölü-Karaca Mağarası bağlantı yolunu da genişlettik. Buraya gelen vatandaşlarımız doğayla iç içe vakit geçirdikten sonra 20 dakika içerisinde Karaca Mağarasına ulaşma imkanı oldu bu yolla birlikte. Oradan dilerse Taşköprü yaylasına, merkezdeki Süleymaniye Mahallesi’nde, Artabel Gölleri’ne, Torul Kalesi Cam Seyir Terası’na gidebilir” dedi.

“İnsanların pandemi stresini atabilecekleri mekanlardan birisi Limni Gölü”

Pandemi boyunca vatandaşların evlerinde kaldığını hatırlatan Karakaş, “Yeni normalleşme süreciyle birlikte bu streslerini atabilecekleri mekanlardan birisi de Limni Gölü. Limni Gölü Tabiat Parkı’na gelen yerli ve yabancı turistlerimiz doğayla iç içe bol oksijen ve ormanın olduğu alanda stres atabilirler. Herkesi Torul ilçemiz sınırlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı’na, Torul Kalesi Cam Seyir Terası’na, Karaca Mağarası’na, Artabel Gölleri Tabiat Parkı’na, kent merkezindeki Süleymaniye Mahallemize, Şiran ilçemizdeki Tomara Şelalemize, Kürtün ilçemizdeki Örümcek Ormanlarımıza, meşhur yaylalarımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Tesis işletmecisi Murat Eroğlu da 1 Temmuz’da yasakların kalkmasıyla bölgede hareketliliğin başladığını, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerinin oldukça yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

“Yasakların kalkmasıyla birlikte özellikle yabancı turist hareketliliği üst seviyeye çıktı”

Pandemi döneminde sadece hafta sonu konaklayanlara hizmet verebildiklerini ifade eden Eroğlu, “Yasakların kalkmasıyla birlikte özellikle yabancı turist hareketliliği üst seviyeye çıktı. Biz kademeli normalleşme öncesinde personel sayımızı artırmıştık. Tesisimizde yaklaşık 20 kişilik kadroyla turizm sezonunda misafirlerimize sorunsuz bir hizmet sunmak istiyoruz. 2019 yılında sezon çok iyi geçmişti. 2020 yılında pandeminin etkisiyle kötü bir sezon geçirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi ziyaretçi sayıları elde etmeyi bekliyoruz. 2 bin rakımlı yaylada, çam ağaçlarının arasında, doğayla baş başa güzel bir ortamda güzel günler geçirmek isteyen herkesi buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.