Doğa harikası Borçka Karagöl kano gösterisi büyük ilgi gördü

Borçka Karagöl Tabiat Parkı kano sporcularını ağırladı. Karagöl’ün muhteşem doğasında kano sporcular gösterileri büyük ilgi gördü.

Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl, bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gençlik Spor İl Müdürlüğünün kentin doğal güzelliklerine dikkat çekmek ve spor faaliyetlerini kent genelini yaymak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar için Karagöl’ü seçti. 6 kano sporcusu, tabiat parkı sınırları içinde yer alan yemyeşil doğayla çevrili Borçka Karagöl’de kürek çekerek antrenman yaptı. Sporcular durgun su kano antrenörü Pınar Demirci’nin koordinesinde gölde yaklaşık iki saat boyunca kürek çekerek yüksek irtifa antrenmanı gerçekleştirdi. Kano gösterisi sırasında göl üzerinde yer yer etkili olan sis de bölgede görsel bir şölen oluşturdu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü, Mehmet Başköylü, sporun çeşitliliğini kentin her bölgesine yaymak için farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Kentte akarsu ve durgun su branşlarında faaliyetlerin devam ettiğini anlatan Başköylü, "Kentin tanıtımına katkı sağlamak için bu etkinlikleri kentin önemli turizm merkezlerinde yapmayı planlıyoruz. Bugünkü etkinliğimizin amacı, Borçka Karagöl’ün tanıtımına katkı sunmak, müsabakalara hazırlanan sporcularımıza farklı bir ortamda antrenman yaptırmak ve sporcularımızla birlikte aile havasında zaman geçirmek” dedi.

Çok verimli bir antrenman gerçekleştirdiklerini anlatan Başköylü, “Sporcularınızın adını önümüzdeki yıllarda daha çok duymaya başlayacağız. Durgun su kanoda çalışmalarını ağırlıklı olarak Borçka baraj gölünde yapıyoruz. Bugün farklı bir ortamda çalışmamızı yaptı. Burası 1600 rakımlı bir yer. Yüksek rakımlı yapılan kampların sporcu sağlığı açısından önemli olduğunu biliyoruz. Bugün de burada yüksek irtifa çalışmamızı yaptık” diye konuştu.

Sporcularda Nisa Yılmaz da böylesini eşsiz muhteşem bir doğada spor yapmaktan çok büyük keyif aldığını ifade ederek bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.