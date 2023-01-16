Doğa harikası Abant’ta tatilci yoğunluğu

Türkiye’nin dört bir yanından her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Abant Gölü Milli Parkı, bu yıl da doğaseverlerin uğrak noktası oluyor. Yürüyüş ve piknik yapıp, doğa ile baş başa kalmak isteyen tatilciler, Abant’ta yoğunluk oluşturdu.

Kent merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda ziyaretçiler doğanın tadını çıkardı. Bir bölümü karla kaplı olan milli parkın çevresinde kimi vatandaşlar göl çevresinde yürürken, bazıları piknik yaptı. Bazı ziyaretçiler ise hatıra fotoğrafı çektirdi, doğayla baş başa kaldı. Yarı buz tutmuş gölün üzerinde dinlenen yaban ördekleri ise fotoğraf tutkunlarına kartpostallık görüntüler sundu.

Milli Parkı çok sevdiğini söyleyen Burak Seçinti, "İstanbul’dan geldik, çok güzel yerler. Doğa her şeyiyle güzel" dedi.

Mehmet Öztürk isimli doğasever ise "Bolu bölgesi çok güzel. Biz sürekli geliyoruz. Tabiatı çok güzel, çevresi çok temiz" diye konuştu.