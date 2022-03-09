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DKMP’den çengel boynuzlu dağ keçisi paylaşımı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) çengel boynuzlu dağ keçisinin görüntüsünü paylaştı.
Çevre 09.03.2022, 21:47
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) çengel boynuzlu dağ keçisinin görüntüsünü paylaştı.
DKMP sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından, çengel boynuzlu dağ keçisinin görüntüsünü paylaştı. Kameralara yansıyan görüntüde çengel boynuzlu dağ keçisinin şaşkınlık anı dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.