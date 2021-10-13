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DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), doğada bulunan ve fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı.

Çevre 13.10.2021, 08:23
DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), doğada bulunan ve fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından fotokapana takılan yabani hayvanların görüntülerini paylaştı. Gece gündüz görüntülere birçok hayvan takılırken, hayvanların beslenme ihtiyaçlarını giderdiği görüldü.

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