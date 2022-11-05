DKMP, dağa tırmanan yaban keçilerinin görüntülerini paylaştı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) dağa tırmanan yaban keçilerinin dron ile çekilen görüntülerini paylaştı.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatı izleme çalışmaları kapsamında dağa tırmanan dağ keçilerini dron ile görüntüledi. DKMP’nin sosyal medya hesabından “gözümüz yine yükseklerde” ifadeleri ile paylaşılan görüntüler dikkat çekti.