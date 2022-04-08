banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Dev tavşanlar görenleri şaşırtıyor
Dev tavşanlar görenleri şaşırtıyor
18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor
18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor
Öğrencilerin tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor!
Öğrencilerin tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor!
Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!
Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!

Dizelden dönüştürülmüş elektrikli otobüsler yola çıkmaya hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın daha önce prototipini tanıttığı ve seri üretime geçilen dönüştürülmüş elektrikli otobüsler yola çıkmaya hazır. Otobüsler EGO Genel Müdürlüğü’ne bu ay içerisinde teslim edilecek

Çevre 08.04.2022, 15:00
Dizelden dönüştürülmüş elektrikli otobüsler yola çıkmaya hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın daha önce prototipini tanıttığı ve seri üretime geçilen dönüştürülmüş elektrikli otobüsler yola çıkmaya hazır. Otobüsler EGO Genel Müdürlüğü’ne bu ay içerisinde teslim edilecek

Başkent ulaşımında teknolojik dönüşüm için düğmeye basan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendi imkanları ile ekonomik ömrünü tamamlayan dizel otobüsleri yüzde 100 elektrikli otobüslere dönüştürüyor. 25 Şubat 2021 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Bundan sonra Ankara’nın sokaklarında inşallah elektrikli otobüsleri göreceğiz” diyerek prototipini tanıtmasıyla başlayan ve 20 Ekim 2021 tarihinde EGO Genel Müdürlüğü ve BELKA AŞ arasında yapılan iş birliği ile ilk etapta 22 otobüsten kullanım süresi dolan 7 otobüs sahaya çıkmak üzere hazır hale getirildi. Otobüsler, dünyada seri üretime geçilen ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüs olma özelliğini taşıyor.

Test sürüşüne katılan Mansur Yavaş şehir turu attı

EGO Genel Müdürlüğünden alınan 7 otobüsün dönüşüm süreci tamamlanırken, dizelden dönüştürülen yüzde 100 elektrikli otobüslerin test sürüşüne ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Meclis üyeleriyle birlikte dizelden elektrikliye dönüştürülen otobüsle Ankara Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Sıhhiye, Kızılay, Cinnah, Çankaya Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kızılay ve Ulus güzergahında şehir turu atan Yavaş, Başkentlileri de selamladı. Yavaş, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Dünyanın seri üretime geçilen ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsünü üreten belediye olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İlk etapta doğa dostu, temiz enerjili, dönüştürülmüş otobüs prototipimize ek olarak 7 otobüsümüzü daha sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

“Projeyle 30’dan fazla ülke ilgileniyor”

Şehir turu sırasında projenin teknik detaylarını anlatan BELKA Genel Müdürü Dursun Çiçek 2006 yılında piyasaya çıkan dizel bir otobüsü dönüştürdüklerini ve bu otobüsle seyahat ettiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

“Biz bu dizel otobüsü 6 ay önce EGO’dan sözleşme karşılığı aldık ve yüzde 100 elektrikli otobüse dönüştürdük. Geçen sene lansmanını yaptığımız bu dönüşüm dünyada ilk oldu. Eski bir otobüsün temiz enerjili ve elektrikli bir otobüse dönüştürülmesi ve bunun tüm Avrupa standardı testlerini başarıyla tamamlanması ve otobüsün ruhsatına elektrikli otobüs olarak geçmesi açısından da ilk oldu.”

Projelerinin Londra’da görücüye çıktığını ve birçok ülkenin projeyle yakından ilgilendiğini ifade eden Çiçek, otobüslerin performansı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu:

“İngiltere İklim Finansmanı Hızlandırma Programı (CFA) tarafından organize edilen çevreci proje yarışmasında BELKA Elektrikli Otobüs Dönüşüm Projesi finale kalarak 2 hafta önce (17 Mart’ta) Londra’da yatırımcı pazarında sergilendi. Londra’da büyük ilgi gören projemizle şimdi 30’dan fazla ülke ilgileniyor. Otobüsü atölyemize görmeye gelen büyükelçi düzeyinde ve ateşe düzeyinde kişiler oldu. Ankara’mız için Mansur Başkanımız çok emek verdi. Yol boyunca Başkanımıza teknik bilgiler verdik. Yokuş tırmanış özelliği normal elektrikli otobüsten daha fazla Cinnah Yokuşu’nu 7 ton yükle çok rahat çıkıyoruz. Otobüsleri Ankara’nın inişi çıkışı çok olan yollarında deniyoruz. Mansur Başkanımla bu yolculuğu Cinnah Yokuşu’nda yaptık. Bu performansı hep birlikte görmüş olduk. Bu 22 otobüslük ilk serinin 7 otobüsünü bu ay içinde EGO’ya teslim edeceğiz.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 08 Nisan 2022
İmsak 05:00
Güneş 06:30
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:43
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
15°
az bulutlu