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Diyarbakır’ın güzellikleri gün yüzüne çıkıyor

Diyarbakır’ın doğa harikalarının gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Vali Münir Karaloğlu başkanlığındaki kalabalık bir heyet Çermik ilçesinde bulunan Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri arasında doğa yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş sonrasında Çermik’te, Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 milyon liraya mal olan 147 kilometre grup mahalle yollarının açılışı yapıldı.

Çevre 09.11.2021, 12:36
Diyarbakır’ın güzellikleri gün yüzüne çıkıyor

Diyarbakır’ın doğa harikalarının gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Vali Münir Karaloğlu başkanlığındaki kalabalık bir heyet Çermik ilçesinde bulunan Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri arasında doğa yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş sonrasında Çermik’te, Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 milyon liraya mal olan 147 kilometre grup mahalle yollarının açılışı yapıldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Çermik’te yenilenen 147 kilometrelik grup mahalle yolunun açılışını gerçekleştirdi. Vali Karaloğlu, Çermik ziyaretine çevre düzenlemesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Çermik Sanayi Sitesinde devam eden çalışmaları inceleyerek başladı. Karaloğlu, tarihi ve turistik açıdan önem arz eden ve tabiat parkı olması için çalışma yürütülen Yabanardı ile Şeyhandede şelaleleri arasında yapılan doğa yürüyüşüne katıldı. Çok sayıda doğa severin katılımıyla Yabanardı ile Şeyhandede şelaleleri arasındaki 4 kilometrelik parkurda yürüyen Karaloğlu, alanın Tabiat Parkı olması için çalışmalarda sona gelindiğini müjdeledi.

“Çermik’i tercihinden dolayı cezalandıranlar vardı”

İlçede yapımı tamamlanan 147 kilometrelik kırsal mahalle yollarının açılış töreninde konuşan Vali Karaloğlu, kırsal mahallelerde bin 200 kilometre asfalt hedefiyle yaptıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi. Her ilçenin sorunlarını çözmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Karaloğlu, “Çermik’i tercihinden dolayı cezalandıranlar vardı. Ama biz birikmiş sorunlarını çözme adına bu sene en çok asfalt yaptığımız ilçelerin başında Çermik geliyor. Çermik bunu hak etti ama sadece burada yol yapmıyoruz. Hemşehrilerimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, muhtarlarımız tarafından bize aktarılan Çermik’in her sorunuyla yakından ilgileniyoruz” dedi.

“Diyarbakır’ın değerlerini gün yüzüne çıkarmak görevimiz”

Çermik’in saklı bir cennet olduğunu ifade eden Karaloğlu, bölgenin 40 senedir her türlü değerlerinin üzerinin örtüldüğü bir dönemin yaşandığını aktardı. Çermik’te bulunan şelalelerin Diyarbakır dahil hiçbir yerde tanınmadığını belirten Karaloğlu, Diyarbakır’ın değerlerini tekrar gün yüzüne çıkarmayı ve vatandaşların istifadesine sunmayı kendilerinin görevi olduğunu dile getirdi. Çermik’in tarihi, kültürel, inanç ve doğa turizmi açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, ilçeye yapılan yatırımlar sayesinde turizmden daha çok kazanç sağlayacağını ifade etti. Karaloğlu, Şeyhandede Türbesinde bulunan sahabe kabrinin de ayrıca türbeye dönüştürüleceğini belirtti.

Şeyhandede Şelalesi Milli Park oluyor

Yabanardı ve Şeyhandede şelalesi arasındaki vadinin tamamında Milli Park için çalışmaların tamamlandığını aktaran Karaloğlu, “Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, teknik çalışmaları tamamlandı. Şu anda Tarım ve Orman Bakanımızın imzasına sunuldu. İnşallah önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde Şeyhandede Tabiat Parkı ilan edilmiş olacak” diye konuştu.

Alınan kararla bölgeyi koruma altına aldıklarını belirten Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar sayesinde bölgeyi günübirlik ziyarete giden vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağını tesisler yapılacağını kaydetti.İlçenin turizmi açısından önemli olan Gelincik Dağı ve Sinek Çayı yolundaki köprünün maliyetinin hayırsever bir vatandaş tarafından karşılandığını aktaran Karaloğlu, bağlantı yollarının ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını ifade etti.

Kaplıcalara Millet Bahçesi müjdesi

Çermik kaplıcalar bölgesinde bulunan 2 otelin harabe olması nedeniyle yıkıldığını belirten Karaloğlu, Çermik Belediyesi ile kardeş belediye olan Samsun Büyükşehir Belediyesinin 40 dekar arazi üzerine Millet Bahçesi yapacağının müjdesini verdi. Sokak sağlıklaştırma ve belediye hizmet binasında çalışmaların devam ettiğini belirten Karaloğlu, Çermik Hastanesinin de yenileceğini dile getirdi. Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığınca çiftçilere makine desteklerinde bulunduklarını hatırlatan Karaloğlu, vatandaşın gelirinin arttırması için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Çermik’e bilgievi yapılacak

Sosyal Belediyeciliğe önem verdiklerini belirten Karaloğlu, Uyanış Gençlik faaliyetleri altında yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede kullanılmayan yurdu onarıp gençlerin faydalanacağı bilgievine dönüştüreceklerini kaydetti.

Karaloğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye spor tesisleri yapmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Tüm hizmetlerin Diyarbakır’ın daha iyi bir noktaya gelmesi için yapıldığını aktaran Karaloğlu; “24 saat Diyarbakır’ın emrindeyiz. 24 saat Çermik’in emrindeyiz. Hizmetlerimize durmadan devam edeceğiz. Bütün hedefimiz Diyarbakır’ın tamamını daha yaşanılabilir, yaşam kalitesi daha yukarı çıkmış kente dönüştürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Açılış töreninde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Çermik Kaymakamı Ramazan Polat, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu de birer konuşma yaptı. Vali Karaloğlu’na, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman ve Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları eşlik etti.

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