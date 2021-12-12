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Diyarbakır’ın 2055 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak dev proje

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın 2055 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak projenin boru kaynak töreni, Vali Münir Karaloğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Çevre 12.12.2021, 11:15
Diyarbakır’ın 2055 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak dev proje

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın 2055 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak projenin boru kaynak töreni, Vali Münir Karaloğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Nüfusun artması ve yaz mevsiminde oluşan kuraklık nedeniyle ihtiyaç duyulan suyun sağlanması için hazırlanan Diyarbakır 2. Merhale İçme Suyu Projesi hayata geçiyor. Vali Karaloğlu, 2 bin 200’lük çelik boruya ilk kaynağı yaparak, zaman içerisinde şehirde yaşanan gelişmeler, nüfus artışları, şebekedeki kayıplar, kaçak kullanımı, işletme sorunları ve yaz aylarında içme suyu sorunu nedeniyle kentin susuz kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını ve bu projeyle 2055 yılına kadar içme suyu sorununun çözüleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a konuyu iletmesinin ardından projede çalışmaların başladığını belirten Vali Karaloğlu, “2021 yılının Devlet Su İşleri (DSİ) yatırım programında bu iş yoktu. Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanlığımızı ve DSİ Genel Müdürlüğümüzü hemen talimatlandırdılar. Ek yatırım programına alınarak 2020 yılının aralık ayında ihale süreci başladı. 2021’in şubatında ihaleleri yapıldı. Sonra ihale süreçleri tamamlandı ve yüklenici firmamız burada çalışmaya başladı. Çelik borudan şu anda şehre vermiş olduğumuz saniyede 3 metreküp suyu 6 metreküp suya çıkaracağız. Şehrin şu anda aldığı suyu iki katına çıkarmış olacağız. Bu çok önemli bir proje. Diyarbakır’ın vizyon projelerinden bir tanesi. İnşallah 2055 yılına kadar Diyarbakır’da öngörmüş olduğumuz şehrin gelişimi, nüfus artışına göre inşallah Diyarbakır’ımız herhangi bir su sıkıntısı yaşamayacak. Şu anda DİSKİ’nin aylık elektrik faturası yaz aylarında 12 ila 13 milyonu buluyor. Kış aylarında da bu 8 buçuk, 9 milyona düşüyor. Ayda 1 milyonluk tasarruf demek bu. Önemli de bir tasarruf sağlayacak” dedi.

"Proje Haziran 2022 yılında tamamlanacak"

Kentte önemli projelerin devam ettiğini aktaran Vali Karaloğlu, “Diyarbakır’ı geleceğe taşıyacak çok önemli işler yapıyoruz. DİSKİ’nin 21’inci yılında 552 milyonluk yatırımlarını tanıtmıştık. Onların en önemlilerinden bir tanesi buydu. İnşallah 2022’nin Haziran’ında bu yeni terfi istasyonumuz tamamlanacak. Yeni terfi istasyonunu devreye aldıktan sonra artık Diyarbakır’ın su riskini azaltmış olacağız” diye konuştu.

Vali Karaloğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, yaklaşık 32 kilometre uzunluğundaki borular döşenerek yapılacak “Diyarbakır 2. Merhale İçme Suyu Projesi”nin sona ermesiyle Dicle Barajı’ndan yıllık 189,2 milyon metreküp içme suyu temin edileceğini söyledi. Karaloğlu, DSİ’nin kentin 2055 yılına kadar içme suyu sorununu çözecek projeyi tamamladıktan sonra Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (DİSKİ) devredeceğini kaydetti.

Törene Vali Münir Karaloğlu, Eğil Kaymakamı İdris Arslan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan ile DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi katıldı.

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