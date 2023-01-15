Diyarbakır’da yılın ilk karı her yeri beyaza bürüdü

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinin kırsal mahalleleri, yılın ilk karıyla beyaza büründü. Bazı mahallelerde yolla ulaşıma kapandı.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinin Akpınar, Bintaş, Pınarlı mahallerinde 2023’ün ilk kar yağışı gerçekleşti. Yağışla her yer beyaza bürünürken, hayat da olumsuz etkilendi. Bazı mahallelerde yollar kapandı.