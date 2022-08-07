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Diyarbakır’da vatandaşlar dans eden 2 metrelik yılanları görüntüledi
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde vatandaşlar, boyları 2 metreyi bulan yılanların dansını görüntüledi.
Çevre 07.08.2022, 09:23
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde vatandaşlar, boyları 2 metreyi bulan yılanların dansını görüntüledi.
Kocaköy ilçesi Kokulupınar Mahallesi’nde vatandaşlar, yaklaşık 2 metre boyunda iki siyah yılanla karşılaştı. Yılanların birbirine sarılı şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yılanlar, bir süre dans ettikten sonra arazide gözden kayboldu.