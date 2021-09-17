Diyarbakır’da sulama inşaatları devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır’a yapılan Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. kısım şebeke yapımı ikmal inşaatında çalışmalar başladı.

DSİ tarafından 2 bin 500 metre borulu şebeke döşenerek yapılan Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Şebeke Yapımı Projesinin üzerindeki sanat yapıları imalatlarına başlandı.

"60 bin dekar tarım alanı sulanacak"

Projenin sona ermesiyle bölge halkına katkılarının çok fazla olacağını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “İki adet filtre istasyonunda çalışmalarımız devam etmektedir. 2021 yılı sonunda 20 bin 470 dekar alanda çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamının bitirilmesi ile 60 bin dekar tarım alanı sulanacaktır. 169 km HDPE, 30 km CTP, 5 adet filtre istasyonu imalatı bulunan projede, HDPE, CTP ve filtre istasyonu imalatlarında çalışmalar hızla devam ediyor” ifadelerini kullandı.