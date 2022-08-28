Diyarbakır’da su kaynaklarına 2 milyon 904 bin sazan balığı bırakıldı

Diyarbakır’da, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde 2 milyon 904 bin adet yavru sazan balığı 13 ilçede bulunan toplam 21 iç su kaynağına bırakıldı.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Su Kaynaklarının Balıklandırılması” çerçevesinde Yukarıçakıltaşı Köyünde Dicle Nehri kenarında açılacak olan Millet Bahçesi Göletine 25 Ağustos tarihinde İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları Mehmet Şefik Türker, Mehmet Hüseyinoğlu ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik personelinin katılımıyla yavru sazan balığı bırakıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” dahilinde Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilen toplam 2 milyon 904 bin adet yavru sazan balığının 13 ilçede bulunan toplam 21 iç su kaynağına bırakıldığı bildirilen açıklamada, “Bu İç su kaynaklarının içerisinde yer alan ilimizde amatör balıkçılık için önemi oldukça fazla olan 432 dönümü yapay gölet olan 787 dönümlük alanda proje çalışmaları devam eden Millet Bahçesi Göletine İl Valimizin talimatlarıyla 1 milyon yavru sazan balığı bırakıldı. Su kaynaklarının balıklandırılması projesi ile ilimizdeki göl ve göletlerdeki balık popülasyonunun desteklenmesi için her yıl ihtiyaç duyulan iç su kaynaklarımızın balıklandırılma çalışmaları devam edecektir” ifadelerine yer verildi.