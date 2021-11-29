Diyarbakır’da sis, 3 gündür etkisini sürdürüyor

Diyarbakır’da etkili olan sis, 3 gündür sürüyor. Sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Kentte 3 gündür gece ve gündüz sis yoğunluğu etkili oldu. Sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Elazığ, Diyarbakır-Bingöl ve Diyarbakır- Mardin karayollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp, düşük hızda ilerledi.