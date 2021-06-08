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Diyarbakır’da itfaiye ekipleri, araca giren yılanı doğaya bıraktı
Diyarbakır’da bir araç içinde fark edilen ve itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yaklaşık 1 metre 20 santim uzunluğundaki yılan doğaya bırakıldı.
Çevre 08.06.2021, 13:35
Diyarbakır’da bir araç içinde fark edilen ve itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yaklaşık 1 metre 20 santim uzunluğundaki yılan doğaya bırakıldı.İtfaiye Daire Başkanlığı, Kayapınar Dr. Sıtkı Göral Caddesi’nde vatandaşların ihbarı sonucu araç içinde fark edilen yaklaşık 1 metre 20 santim uzunluğunda yılanı, titiz bir çalışmanın ardından canlı şekilde yakaladı. İtfaiye ekiplerinin, çalışması sonucu yakalanan yılan daha sonra kentteki yerleşim alanlarının dışında doğaya bırakıldı.