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Diyarbakır’da itfaiye ekipleri, araca giren yılanı doğaya bıraktı

Diyarbakır’da bir araç içinde fark edilen ve itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yaklaşık 1 metre 20 santim uzunluğundaki yılan doğaya bırakıldı.

Çevre 08.06.2021, 13:35
Diyarbakır’da itfaiye ekipleri, araca giren yılanı doğaya bıraktı

Diyarbakır’da bir araç içinde fark edilen ve itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yaklaşık 1 metre 20 santim uzunluğundaki yılan doğaya bırakıldı.

İtfaiye Daire Başkanlığı, Kayapınar Dr. Sıtkı Göral Caddesi’nde vatandaşların ihbarı sonucu araç içinde fark edilen yaklaşık 1 metre 20 santim uzunluğunda yılanı, titiz bir çalışmanın ardından canlı şekilde yakaladı. İtfaiye ekiplerinin, çalışması sonucu yakalanan yılan daha sonra kentteki yerleşim alanlarının dışında doğaya bırakıldı.
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