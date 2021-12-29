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Diyarbakır’da Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’nda şehitlerin adını taşıyan 10 bin fidan dikilecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı, Kırklar Dağı mevkiinde bulunan 210 dönüm arazi üzerinde şehitlerin adını taşıyan 10 bin fidan dikimiyle Dr. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı yapıyor.

Çevre 29.12.2021, 10:47
Diyarbakır’da Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’nda şehitlerin adını taşıyan 10 bin fidan dikilecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı, Kırklar Dağı mevkiinde bulunan 210 dönüm arazi üzerinde şehitlerin adını taşıyan 10 bin fidan dikimiyle Dr. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı yapıyor.

Hatıra ormanın kurulacağı alanda Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ve MHP İl Yönetimiyle birlikte incelemede bulunan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatı olarak çok gururlu bir gün yaşadıklarını belirtti. Akasya ağaçlarından farklı tür ağaçlara kadar Dr. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanında fidan dikimine başladıklarını ifade eden Kayaalp, “Daha önce dikilmiş fidanlar da var. Onlarla beraber yaklaşık 10 bin fidan dikimi yapacağız ve nasip olursa her bir fidana bir şehidimizin adını vermeyi planlıyoruz. Ocak ayı bitmeden mevsim şartları uygun olursa inşallah hatıra ormanını bitirmeyi planlıyoruz. Fakat mevsim şartları izin vermezse bir iki ay içerisinde tamamen bitirip inşallah vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız” dedi.

“Temennimiz Diyarbakırlı vatandaşlarımızın faydalanmasıdır”

Diyarbakır’da Dr. Devlet Bahçeli’nin olduğu bir hatıra ormanın olmasının kendilerini gururlandırdığını kaydeden Kayaalp, “Türk dünyasının lideri olarak gördüğümüz, partimizin genel başkanı, liderimizin isminin taşıdığı bir ormanın Diyarbakır’da olması bizi ayrıca gururlandırmakta. İnşallah Diyarbakırlı gençlerimiz ve buralarda gelip piknik yaptığında dolaştığında, gezdiğinde o kapıdan geçeceklerdir, Devlet Bey’in Diyarbakır’da ismini göreceklerdir. Bütün temennimiz buradan Diyarbakırlı vatandaşlarımızın faydalanmasıdır. Daha önce çorak bir arazi olarak gözüken bu alanın tamamında ağaç dikildiğini, tamamının bir ormana dönüştüğünü düşünün. Ben kafamda canlandırdığımda Diyarbakır’a yakışan mükemmel bir ormanlık alan olacak inşallah. Kırklar Dağı’nın ayrı bir önemi var. İslam ordularının Diyarbakır’ın Fethi esnasında komutanların karargahını kurulduğu yerde Kırklar Dağı’dır. Bu ayrıca bizlere farklı bir gurur vermekte. Bunda emeği geçen özellikle il Valisi Münir Karaloğlu’na teşekkür etmek istiyorum. Yine emeği geçen Orman İşletme İl Müdürü Metin Eratilla’ya çok çok teşekkür ediyorum. Onların da katkıları büyüktür. Kendilerine buradan ayrıca minnettarız” diye konuştu.

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